Двое детей пропали в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Девочка-подросток и ее брат пропали в поселке Шарыпово Красноярского края, сообщает в понедельник региональный главк МВД.

"Дети ушли на прогулку 8 июля, и до сегодняшнего дня их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские ищут 14-летнюю девочку и пятилетнего мальчика. Как отметили в главке, пропавшие дети - из благополучной семьи.