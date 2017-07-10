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Двое детей пропали в Красноярском крае

Происшествия
10 июля, 6:55 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 10, июля. /ТАСС

Полицейские ведут поиски 14-летней девочки и пятилетнего мальчика

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КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Девочка-подросток и ее брат пропали в поселке Шарыпово Красноярского края, сообщает в понедельник региональный главк МВД.

"Дети ушли на прогулку 8 июля, и до сегодняшнего дня их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские ищут 14-летнюю девочку и пятилетнего мальчика. Как отметили в главке, пропавшие дети - из благополучной семьи.

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