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В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек

Происшествия
10 июля, 7:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, июля. /ТАСС

Водитель Volkswagen, не справившись с управлением, столкнулся с грузовой фурой в Волховском районе Ленинградской области

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Пять человек стали жертвами ДТП с участием грузовика и легковушки, которое произошло в понедельник ночью в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"Водитель Volkswagen совершил столкновение с грузовой фурой, в результате ДТП в легковом автомобиле погибло трое неустановленных мужчин и две девушки 17 и 18 лет", - сказали в полиции.

Инцидент произошел около 02:15 мск на 100-м километре Мурманского шоссе.

По факту происшествия ведется проверка.

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