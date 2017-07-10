В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Пять человек стали жертвами ДТП с участием грузовика и легковушки, которое произошло в понедельник ночью в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"Водитель Volkswagen совершил столкновение с грузовой фурой, в результате ДТП в легковом автомобиле погибло трое неустановленных мужчин и две девушки 17 и 18 лет", - сказали в полиции.

Инцидент произошел около 02:15 мск на 100-м километре Мурманского шоссе.

По факту происшествия ведется проверка.