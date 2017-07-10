МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Чукотке, никто из членов экипажа не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Вертолет летел из Приморского края на Чукотку. В установленное время он не вышел на связь, позже его обнаружил с воздуха самолет Ан-24", - сказал собеседник агентства.

Никаких повреждений у вертолета нет. Все находившиеся на борту живы. "По предварительным данным, на борту был только экипаж", - сказал источник.

Как уточнили в экстренных службах, вертолет вылетел в понедельник из Анадыря в направлении поселка Лаврентия Чукотского округа.

"Вертолет вылетел из Анадыря в поселок Лаврентия. Вертолет пограничный. Количество пассажиров неизвестно. Позднее экипаж вертолета вышел на связь и сообщил, что была совершена вынужденная посадка, никто не пострадал", - сообщил собеседник.

Также ТАСС сообщили, что ранее вертолет прибыл на Чукотку из Петропавловска-Камчатского для смены экипажа.