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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Чукотке, никто из членов экипажа не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Вертолет летел из Приморского края на Чукотку. В установленное время он не вышел на связь, позже его обнаружил с воздуха самолет Ан-24", - сказал собеседник агентства.
Никаких повреждений у вертолета нет. Все находившиеся на борту живы. "По предварительным данным, на борту был только экипаж", - сказал источник.
Как уточнили в экстренных службах, вертолет вылетел в понедельник из Анадыря в направлении поселка Лаврентия Чукотского округа.
"Вертолет вылетел из Анадыря в поселок Лаврентия. Вертолет пограничный. Количество пассажиров неизвестно. Позднее экипаж вертолета вышел на связь и сообщил, что была совершена вынужденная посадка, никто не пострадал", - сообщил собеседник.
Также ТАСС сообщили, что ранее вертолет прибыл на Чукотку из Петропавловска-Камчатского для смены экипажа.