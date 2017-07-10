Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Чукотке

Происшествия
10 июля, 8:18 дата обновления: 10 июля, 8:27 UTC+3

Никто из членов экипажа не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Чукотке, никто из членов экипажа не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Вертолет летел из Приморского края на Чукотку. В установленное время он не вышел на связь, позже его обнаружил с воздуха самолет Ан-24", - сказал собеседник агентства.

Никаких повреждений у вертолета нет. Все находившиеся на борту живы. "По предварительным данным, на борту был только экипаж", - сказал источник.

Как уточнили в экстренных службах, вертолет вылетел в понедельник из Анадыря в направлении поселка Лаврентия Чукотского округа.

"Вертолет вылетел из Анадыря в поселок Лаврентия. Вертолет пограничный. Количество пассажиров неизвестно. Позднее экипаж вертолета вышел на связь и сообщил, что была совершена вынужденная посадка, никто не пострадал", - сообщил собеседник.

Также ТАСС сообщили, что ранее вертолет прибыл на Чукотку из Петропавловска-Камчатского для смены экипажа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
2
В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек
3
Куйвашев: руководство завода в Нижнем Тагиле не просило о помощи
4
Трамп не верит в создание группы по киберугрозам, о которой говорил с Путиным
5
На Керченском мосту началась укладка асфальта
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
Темы дня
Реклама