В Париже группу туристов ограбили вблизи аэропорта Руасси-Шарль де Голль

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ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Два десятка туристов были ограблены рядом с гостиницей, в которых они проживали поблизости от парижского аэропорта Руасси-Шарль де Голль. Об инциденте, произошедшем в минувшую субботу, сообщило агентство AFP.
По его данным, французские, американские и марокканские туристы в городке Руасси-ан-Франс ожидали у здания гостиницы автобусов, которые должны были доставить их в аэропорт. Внезапно к ним подъехали два автомобиля, из которых вышли люди в масках. Используя баллончики со слезоточивым газом, они отняли у туристов багаж, деньги и находившиеся при них ценные вещи.
Гостиницы, обслуживающие аэропорт Руасси-Шарль де Голль, а также расположенные поблизости автодороги часто становятся во Франции местом, где грабят туристов. Летом 2016 года автобус с китайскими гражданами был ограблен неустановленными преступниками в городе Гонес, расположенном недалеко от аэропорта.