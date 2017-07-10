В Париже группу туристов ограбили вблизи аэропорта Руасси-Шарль де Голль

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Два десятка туристов были ограблены рядом с гостиницей, в которых они проживали поблизости от парижского аэропорта Руасси-Шарль де Голль. Об инциденте, произошедшем в минувшую субботу, сообщило агентство AFP.

По его данным, французские, американские и марокканские туристы в городке Руасси-ан-Франс ожидали у здания гостиницы автобусов, которые должны были доставить их в аэропорт. Внезапно к ним подъехали два автомобиля, из которых вышли люди в масках. Используя баллончики со слезоточивым газом, они отняли у туристов багаж, деньги и находившиеся при них ценные вещи.

Гостиницы, обслуживающие аэропорт Руасси-Шарль де Голль, а также расположенные поблизости автодороги часто становятся во Франции местом, где грабят туристов. Летом 2016 года автобус с китайскими гражданами был ограблен неустановленными преступниками в городе Гонес, расположенном недалеко от аэропорта.