Парламент Великобритании эвакуируют после срабатывания пожарной сигнализации

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Эвакуация людей проводится в здании британского парламента после срабатывания в Вестминстерском дворце пожарной сигнализации. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию своего корреспондента.

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