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Полиция задержала женщину, сбившую 13-летнего школьника в Подмосковье

Происшествия
10 июля, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В настоящее время ребенок находится в больнице

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали женщину, сбившую 13-летнего ребенка в Можайском районе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

Инцидент произошел 5 июля на Курсантской улице в поселке Красный Балтиец. Водитель, двигаясь на автомобиле задним ходом, совершил наезд на 13-летнего местного жителя и скрылся с места ДТП. Пострадавший доставлен в больницу.

"По горячим следам полицейские установили и задержали женщину, управлявшую транспортным средством, ей оказалась 55-летняя жительница Можайского района", - сообщили в ГУ МВД.

В отношении правонарушительницы составлен административный протокол по ст. 12.27 КоАП РФ ("Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся") и возбуждено административное производство по ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего").

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