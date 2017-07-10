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СК начал проверку о причинении травм адвокату в отделе полиции в Лефортове

Происшествия
10 июля, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Следователи начали проверку после получения соответствующего обращения от адвоката

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства причинения травм адвокату в отделе полиции в столичном районе Лефортово. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В июле в территориальное подразделение ГСУ СК по Москве из органов полиции поступил материал по заявлению адвоката. Из обращения следует, что 30 июня в одном из отделов полиции на Самокатной улице сотрудники причинили телесные повреждения заявительнице", - сообщила она.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех участников инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

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