СК начал проверку о причинении травм адвокату в отделе полиции в Лефортове

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства причинения травм адвокату в отделе полиции в столичном районе Лефортово. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В июле в территориальное подразделение ГСУ СК по Москве из органов полиции поступил материал по заявлению адвоката. Из обращения следует, что 30 июня в одном из отделов полиции на Самокатной улице сотрудники причинили телесные повреждения заявительнице", - сообщила она.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех участников инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.