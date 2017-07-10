Суд оставил под арестом четвертого фигуранта дела "Саентологической церкви Петербурга"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в понедельник отклонил жалобу на арест одного из обвиняемых по уголовному делу "Саентологической церкви Санкт-Петербурга", которые находятся под стражей с июня после задержания сотрудниками ФСБ. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Дарья Лебедева.

"Городской суд сегодня оставил в силе постановление Невского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Мацицкого. Жалобы на арест Сахиба Алиева, Анастасии Терентьевой и Галины Шуриновой были отклонены судом на прошлой неделе", - сказала Лебедева. Еще одна обвиняемая, Констанция Есаулкова, находится под домашним арестом, меру пресечения она не обжаловала. Четверо находящихся под стражей, по данным ФСБ, являются ключевыми фигурантами расследования.

Членов "Саентологической церкви Петербурга" обвиняют в незаконном проведении платных курсов и программ без соответствующей регистрации, доход от которых оценивается в сумму свыше 276 млн рублей. Их задержали 6 июня, в тот же день в офисе религиозной организации сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели обыски в рамках уголовного дела по статьям УК РФ "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества". В ходе следственных действий у членов организации были изъяты книги и материалы, признанные экстремистскими в России. По мнению следствия, "Саентологическая церковь Петербурга" является экстремистским сообществом.

Дианетика и саентология (сайентология) - религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. В России часть саентологических материалов признаны экстремистскими и занесены в федеральный список экстремистских, производство, распространение и хранение в целях массового распространения этих материалов на территории РФ является незаконным.