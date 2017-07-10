Сбивший трех человек на остановке в Москве водитель получил семь лет колонии

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Перовский суд Москвы приговорил к семи годам колонии-поселения водителя Антона Ускова, врезавшегося в остановку общественного транспорта на востоке столицы, в результате чего погибли три человека. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе суда.
"По приговору суда Ускову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии-поселении. Он также лишен права управлять транспортным средством в течении трех лет после освобождения", - сказал представитель суда.
По его словам, суд взыскал с водителя в пользу потерпевших 3,5 млн рублей в качестве возмещения ущерба.
30-летний житель столицы Антон Усков признан виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц, совершенное лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения").
Как установлено следствием и судом, 2 октября 2016 года Усков на автомашине Hyundai Solaris в районе дома 37/15 на 1-й Владимирской улице выехал на большой скорости на перекресток на запрещающий сигнал светофора и, пытаясь предотвратить столкновение с другой машиной, врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка, один человек получил травмы. Во время аварии Усков был пьян.