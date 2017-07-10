Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажир рейса Москва - Тегеран скончался после вынужденной посадки в Реште

Происшествия
10 июля, 14:59 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 10, июля. /ТАСС

Агентство Tasnim не уточняет гражданства пассажира

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕГЕРАН, 10 июля. /ТАСС/. Пассажир самолета авиакомпании Mahan air скончался после вынужденной посадки в иранском городе Решт. Об этом сообщило в понедельник агентство Tasnim.

По его данным, самолет выполнял рейс W5085 по маршруту Москва - Тегеран. Во время полета один из пассажиров почувствовал недомогание. Было принято решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту на пути следования.

Самолет приземлился в аэропорту Сардар Джангаль города Решт. Однако, несмотря на предпринятые бортпроводниками и медицинской службой аэропорта усилия, пассажир скончался после посадки. Агентство не уточняет его гражданства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
2
ЦБ выявил в банке "Югра" признаки вывода активов и манипуляций с вкладами
3
Источник: показ постановки Серебренникова "Нуреев" перенесли по распоряжению Мединского
4
На Керченском мосту началась укладка асфальта
5
В Госдуме подготовлены поправки об отказе от гражданства Украины при получении паспорта РФ
6
Сбербанк установил первый банкомат с функцией распознавания лиц
7
Банк "Югра". Досье
Темы дня
Реклама