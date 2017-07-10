Пассажир рейса Москва - Тегеран скончался после вынужденной посадки в Реште

ТЕГЕРАН, 10 июля. /ТАСС/. Пассажир самолета авиакомпании Mahan air скончался после вынужденной посадки в иранском городе Решт. Об этом сообщило в понедельник агентство Tasnim.

По его данным, самолет выполнял рейс W5085 по маршруту Москва - Тегеран. Во время полета один из пассажиров почувствовал недомогание. Было принято решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту на пути следования.

Самолет приземлился в аэропорту Сардар Джангаль города Решт. Однако, несмотря на предпринятые бортпроводниками и медицинской службой аэропорта усилия, пассажир скончался после посадки. Агентство не уточняет его гражданства.