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Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики

Происшествия
10 июля, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, администрация главы государства в курсе сообщений СМИ и приняла их к сведению

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Администрация президента РФ в курсе сообщений о якобы имевшем место в Чечне массовом расстреле, однако отмечает, что эти сведения уже были опровергнуты местными правоохранительными органами.

"Мы видели эти сообщения, которые были опубликованы в одной из газет. Мы приняли их к сведению, также как и опровержение этой информации, которое было сделано органами внутренних дел Чеченской республики", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что информация в публикации носит анонимный характер.

Ранее "Новая газета" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в январе в Чечне якобы произошло массовое убийство десятков человек.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
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