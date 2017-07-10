Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Администрация президента РФ в курсе сообщений о якобы имевшем место в Чечне массовом расстреле, однако отмечает, что эти сведения уже были опровергнуты местными правоохранительными органами.

"Мы видели эти сообщения, которые были опубликованы в одной из газет. Мы приняли их к сведению, также как и опровержение этой информации, которое было сделано органами внутренних дел Чеченской республики", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что информация в публикации носит анонимный характер.

Ранее "Новая газета" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в январе в Чечне якобы произошло массовое убийство десятков человек.