Более 40 пожаров на площади свыше 28 тыс. га потушено в России за сутки

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пожары на общей площади более 28 тыс. га ликвидированы за сутки в российских регионах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"За минувшие сутки ликвидирован 41 лесной пожар, общая площадь которых превышает 28 тыс. га", - сказал собеседник агентства.

Для защиты населенных пунктов, тушения природных пожаров, авиационной разведки, перегруппировки сил на территории России в минувшие сутки были задействованы 59 самолетов и вертолетов в Кабанском районе Бурятии, Качугском районе Иркутской области, Могочинском районе Забайкальского края и Охинском районе Сахалинской области.

"Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону трех населенных пунктов, в которых проживают более 210 человек", - сообщили в МЧС.

Представитель министерства отметил, что для контроля за пожарной обстановкой проводится непрерывный космический и авиационный мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотники. Кроме того, организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, проводится информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях.

Всего к тушению природных пожаров и обеспечению пожарной безопасности привлечены свыше 135 тысяч человек, задействовано 28 тысяч единиц техники.