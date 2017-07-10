Омские аэропорт и два вокзала были эвакуированы из-за ложного сообщения о бомбе

ОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Омские аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзал были эвакуированы в понедельник из-за ложного сообщения о заложенной бомбе, сообщили ТАСС в пресс- службе регионального управления МВД.

"Звонок о минировании одного из вокзалов поступил в дежурную часть около 12:00 местного времени (9:00 мск). Правоохранительные органы эвакуировали посетителей аэропорта, железнодорожного и автовокзалов и провели полную проверку территории. Подозрительные предметы не обнаружены", - уточнили в УМВД.

В ведомстве отметили, что предполагаемый телефонный хулиган был выявлен и задержан. Работа транспортных узлов была приостановлена на сроки от полутора до трех часов. На железнодорожном вокзале и в аэропорту ТАСС сообщили, что работа правоохранительных органов не повлияла на расписание движения самолетов и поездов.