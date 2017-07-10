Обвиняемый в РФ в призывах к экстремизму Горский попросит политическое убежище в Литве

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Бывший организатор "Русских маршей" Юрий Горский, обвиняемый в РФ в призывах к экстремизму, намерен обратиться к Литве с просьбой о предоставлении политического убежища. Об этом он в понедельник заявил журналистам.

"Как только закончу приводить в порядок неотложные дела, сразу попрошу в Литве убежище", - сказал он. По его словам, это может произойти в середине августа или в начале сентября.

В пятницу 7 июля Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя поместил Горского под домашний арест на срок до 3 сентября. Горский подозревается по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Свою вину он не признает. Принимая решение, суд отметил, что Горский выступает против основ конституционного строя, неоднократно нарушал законодательство и привлекался к административной ответственности.

Кроме того, следствие считало, что, оставаясь на свободе, он продолжит заниматься противоправной деятельностью или может скрыться. Так и произошло - Горский воспользовался действующей литовской визой и через Белоруссию в ночь на воскресенье прибыл в Литву.

"Пока я воспользуюсь возможностью находиться здесь как турист", - сказал он. После истечения срока действия визы Горский планирует обратиться с просьбой об убежище.