В лондонском доме Grenfell Tower в ночь пожара находились порядка 350 человек

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В лондонском доме Grenfell Tower в ночь пожара находились порядка 350 человекПроисшествия 10 июля, 16:03
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ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Около 350 человек находились в лондонском высотном доме Grenfell Tower в ночь пожара, и 255 из них удалось выжить. Об этом сообщил корреспондент телеканала Sky news со ссылкой на последние данные, озвученные в понедельник Скотленд-Ярдом.
Столичная полиция также установила, что 14 человек были зарегистрированы как находившиеся внутри здания, но на самом деле их не было в доме в тот момент, когда его охватило пламя.
Скотленд-Ярд по-прежнему придерживается мнения, что жертвами пожара стали порядка 80 человек. Тела шестерых из них были обнаружены на земле с внешней стороны дома, что говорит о том, что они либо упали, либо осознанно выпрыгнули с верхних этажей охваченного огнем здания.
На данный момент произведено патологоанатомическое исследование 55 тел погибших при пожаре, 32 из них идентифицировано.
Пожар в 24-этажном Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, и многие его жители оказались в огненной ловушке.