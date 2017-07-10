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В лондонском доме Grenfell Tower в ночь пожара находились порядка 350 человек

Происшествия
10 июля, 16:03 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, июля. /ТАСС

255 человек выжили, сообщает корреспондент телеканала Sky news

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© EPA/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Около 350 человек находились в лондонском высотном доме Grenfell Tower в ночь пожара, и 255 из них удалось выжить. Об этом сообщил корреспондент телеканала Sky news со ссылкой на последние данные, озвученные в понедельник Скотленд-Ярдом.

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Столичная полиция также установила, что 14 человек были зарегистрированы как находившиеся внутри здания, но на самом деле их не было в доме в тот момент, когда его охватило пламя.

Скотленд-Ярд по-прежнему придерживается мнения, что жертвами пожара стали порядка 80 человек. Тела шестерых из них были обнаружены на земле с внешней стороны дома, что говорит о том, что они либо упали, либо осознанно выпрыгнули с верхних этажей охваченного огнем здания.

На данный момент произведено патологоанатомическое исследование 55 тел погибших при пожаре, 32 из них идентифицировано.

Пожар в 24-этажном Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, и многие его жители оказались в огненной ловушке.

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