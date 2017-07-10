ГИБДД фиксирует рост количества ДТП, связанных с технической неисправностью транспорта

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция России регистрирует в стране рост количества дорожно-транспортных происшествий, которые связаны с технической неисправностью транспорта. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель начальника управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Роман Мишуров.
"В последнее время мы однозначно фиксируем больше ДТП, связанных с технической неисправностью транспортных средств, которые обязаны проходить техосмотр, автобусов, которые перевозят пассажиров, в том числе", - сказал он.
МВД России с 10 июля изменило правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции, а также внесло корректировки в административный регламент ведомства.
Новыми правилами предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов. Это допустимо, если заявление подавалось через Единый портал госуслуг. При этом из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства, исключен полис ОСАГО; получение сведений о нем предусмотрено в электронном виде. Также предусматривается упрощение регистрации транспортного средства для людей с ограниченными возможностями.