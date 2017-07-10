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ГИБДД фиксирует рост количества ДТП, связанных с технической неисправностью транспорта

Происшествия
10 июля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

МВД с 10 июля изменило правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции, а также внесло корректировки в административный регламент ведомства

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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция России регистрирует в стране рост количества дорожно-транспортных происшествий, которые связаны с технической неисправностью транспорта. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель начальника управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Роман Мишуров.

"В последнее время мы однозначно фиксируем больше ДТП, связанных с технической неисправностью транспортных средств, которые обязаны проходить техосмотр, автобусов, которые перевозят пассажиров, в том числе", - сказал он.

МВД России с 10 июля изменило правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции, а также внесло корректировки в административный регламент ведомства.

Новыми правилами предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов. Это допустимо, если заявление подавалось через Единый портал госуслуг. При этом из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства, исключен полис ОСАГО; получение сведений о нем предусмотрено в электронном виде. Также предусматривается упрощение регистрации транспортного средства для людей с ограниченными возможностями.

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