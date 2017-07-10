В торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы произошел пожар

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пожар начался на втором этаже в торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Пожар произошел на втором этаже, идет густой черный дым. По предварительной информации, в здании, возможно, не сработала система дымоудаления, из-за этого плотное задымление", - сказал источник. По его словам, силы пожарных брошены на эвакуацию людей.
Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. На месте происшествия работают почти 20 пожарно-спасательных подразделений.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве, данных о пострадавших нет.
"В 17:39 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корп. 1", - сообщили в ГУ МЧС.
Площадь пожара уточняется.