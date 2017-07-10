Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

При разминировании крепости Керчь обнаружено более 13 тыс. взрывоопасных предметов

Происшествия
10 июля, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Специалисты Центра "Лидер" в том числе обнаружили более 300 авиационных бомб и 100 артиллерийских снарядов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра "Лидер" МЧС России обезвредили при разминировании крепости Керчь в Крыму более 13 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.

"Специалисты отряда Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" при разминировании территории крепости Керчь только за три прошедшие недели обнаружили более 13 тысяч различных взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.

Работы проводятся ежедневно группой, состоящей из 30 специалистов, в составе которой пиротехники, кинологи, водолазы, специалисты робототехнического управления, медицинский сотрудник, а также специализированная техника МЧС России. Каждый спасатель группы имеет огромный опыт работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов как на суше, так и на акватории.

На данный момент сотрудники отряда Центра "Лидер" обследовали 10,95 га. Среди обнаруженных взрывоопасных предметов - более 300 авиационных бомб и 100 артиллерийских снарядов. Специалисты МЧС работают в довольно сложных условиях: на отвесных скалах, склонах, поросших растительностью, в тесных штольнях, разбор которых - весьма кропотливая и сложная работа. Как отметили в пресс-службе, "боеприпасы там буквально под ногами, а своды могут обрушиться в любой момент".

В ГУ МЧС пояснили, что сделать крепость Керчь безопасной для посещения туристов и местных жителей полуострова планируется за три месяца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
2
Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ "РИО" достигло 14 человек
3
В торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы произошел пожар
4
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
6
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
7
Мединский поддержал решение руководства Большого театра отложить премьеру "Нуреева"
Темы дня
Реклама