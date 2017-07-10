При разминировании крепости Керчь обнаружено более 13 тыс. взрывоопасных предметов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра "Лидер" МЧС России обезвредили при разминировании крепости Керчь в Крыму более 13 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.

"Специалисты отряда Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" при разминировании территории крепости Керчь только за три прошедшие недели обнаружили более 13 тысяч различных взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.

Работы проводятся ежедневно группой, состоящей из 30 специалистов, в составе которой пиротехники, кинологи, водолазы, специалисты робототехнического управления, медицинский сотрудник, а также специализированная техника МЧС России. Каждый спасатель группы имеет огромный опыт работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов как на суше, так и на акватории.

На данный момент сотрудники отряда Центра "Лидер" обследовали 10,95 га. Среди обнаруженных взрывоопасных предметов - более 300 авиационных бомб и 100 артиллерийских снарядов. Специалисты МЧС работают в довольно сложных условиях: на отвесных скалах, склонах, поросших растительностью, в тесных штольнях, разбор которых - весьма кропотливая и сложная работа. Как отметили в пресс-службе, "боеприпасы там буквально под ногами, а своды могут обрушиться в любой момент".

В ГУ МЧС пояснили, что сделать крепость Керчь безопасной для посещения туристов и местных жителей полуострова планируется за три месяца.