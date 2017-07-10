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Движение на Дмитровском шоссе в Москве затруднено из-за пожара в ТЦ "РИО"

Происшествия
10 июля, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Перекрытий на МКАД в связи с пожаром нет

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Движение транспорта в районе пожара в торговом центре "РИО" на Дмитровском шоссе затруднено, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время затруднено движение на Дмитровском шоссе в районе ТЦ "РИО" из-за работы и подъезда пожарных машин", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в столичном управлении ГИБДД ТАСС сообщили, что на МКАД перекрытий из-за пожара нет. "Есть небольшое ограничение на подъезде к самому торговому центру. Перекрытий на МКАД нет", - сказал сотрудник пресс- службы.

По данным источника в экстренных службах, пожар произошел на втором этаже, из здания идет густой черный дым: возможно, не сработала система дымоудаления, из-за этого возникло плотное задымление. По словам источника, горит текстильная продукция, силы пожарных брошены на эвакуацию людей.

На месте происшествия работают почти 20 пожарно-спасательных подразделений. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.

Ранее в московском главке МЧС сообщили, что в 17:39 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корп. 1". Площадь пожара уточняется.

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Пожар в московском торговом центре "РИО"
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