Движение на Дмитровском шоссе в Москве затруднено из-за пожара в ТЦ "РИО"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Движение транспорта в районе пожара в торговом центре "РИО" на Дмитровском шоссе затруднено, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время затруднено движение на Дмитровском шоссе в районе ТЦ "РИО" из-за работы и подъезда пожарных машин", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в столичном управлении ГИБДД ТАСС сообщили, что на МКАД перекрытий из-за пожара нет. "Есть небольшое ограничение на подъезде к самому торговому центру. Перекрытий на МКАД нет", - сказал сотрудник пресс- службы.
По данным источника в экстренных службах, пожар произошел на втором этаже, из здания идет густой черный дым: возможно, не сработала система дымоудаления, из-за этого возникло плотное задымление. По словам источника, горит текстильная продукция, силы пожарных брошены на эвакуацию людей.
На месте происшествия работают почти 20 пожарно-спасательных подразделений. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.
Ранее в московском главке МЧС сообщили, что в 17:39 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корп. 1". Площадь пожара уточняется.