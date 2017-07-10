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При обрушении части жилого дома в Сочи погибла женщина

Происшествия
10 июля, 18:50 дата обновления: 10 июля, 19:15 UTC+3

По данным Южного регионального центра МЧС, обрушившееся здание было аварийным

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© Татьяна Полинюк/ТАСС

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Женщина, по предварительным данным, погибла в результате обрушения части жилого дома в Сочи. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

"По предварительной информации, в результате обрушения погиб один человек, предположительно женщина. Информация уточняется", - сказали в ведомстве.

По данным ЮРЦ, здание, которое обрушилось, было аварийным. Это ТАСС подтвердили в пресс-службе мэрии Сочи.

"Двухэтажный жилой дом на улице Виноградная, 6 был признан аварийным с 2005 года. Из 31 квартиры в 2013 году было расселено 25 квартир. Жильцы шести квартир отказались от переселения на том основании, что их не устраивала квадратура новых квартир в построенных на этой же улице новостройках", - отметили в мэрии.

Власти заверили, что жильцы могут получить аналогичные по квадратуре квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, но "оставшиеся в аварийном доме семьи хотели получить по квартире на семью".

В мэрии также подтвердили информацию о погибшей женщине, сообщив, что она "пришла в гости к проживающей в доме дочери".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю, спасатели подготовили пункт временного размещения для жителей обрушившегося дома. "Подготовлен пункт временного размещения в гостинице "Нева", - сказали в МЧС.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, по одной из версий, дом пришел в аварийное состояние после пожара в прошлом году. "Сейчас на месте происшествия идет разбор завалов", - добавил источник.

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