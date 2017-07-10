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Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ "РИО" достигло 14 человек

Происшествия
10 июля, 19:07 дата обновления: 10 июля, 19:47 UTC+3

В штабе пожаротушения сообщили, что в здании еще могут находиться люди

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© Андрей Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/.  Девять из 14 человек, пострадавших в результате пожара в ТЦ "РИО" в Москве, госпитализированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Госпитализированы девять человек, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в столичном департаменте по делам Гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, на место пожара вылетел вертолет Московского авиационного центра, он эвакуировал двух пострадавших в НИИ Склифосовского. В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что вертолет вернется на место происшествия после госпитализации для дальнейшего оказания помощи пострадавшим.

YouTube/Crazy Duck RUS

Открытого горения в торгово-развлекательном центре не наблюдается, сообщили в штабе пожаротушения.

"Наблюдается сильное задымление, открытого горения нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар возник на цокальном этаже торгово-развлекательного центра. "Из здания эвакуированы более трех тысяч человек, но внутри еще могут находиться люди, десять звеньев газодымозащитной службы проводят обследование всех помещений. На месте работает лаборатория для замеров уровня предельно допустимой концентрации вредных веще воздухе. Превышений ПДК в жилой зоне не выявлено", - сказал собеседник агентства.

В то же время источник в экстренных службах сообщает, что пожар произошел на втором этаже, возможно, не сработала система дымоудаления, из-за этого возникло плотное задымление. По словам источника, горит текстильная продукция, силы пожарных брошены на эвакуацию людей. На месте происшествия работают почти 20 пожарно-спасательных подразделений. Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности.

Его тушением руководит глава столичного главка МЧС Илья Денисов. Как сообщали в московском главке МЧС, сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корп. 1 поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 17:39 мск.

YouTube/Maria Batory

 

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Пожар в московском торговом центре "РИО"
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