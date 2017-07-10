Пожар в торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы локализован

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Крупный пожар, произошедший в понедельник вечером в ТЦ "РИО" на северо-востоке Москвы, локализован. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МЧС РФ по Москве.

"Пожар в торговом комплексе локализован на площади 1 тыс. кв. метров. Четвертый номер сложности отменен", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время ведется проветривание помещений. На месте работают более 400 человек и 118 единиц техники.