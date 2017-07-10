Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре "РИО"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пожар в здании ТРЦ "РИО" потушен, идет проливка помещений, сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"Сейчас проводятся работы по проливке здания, - сообщил он. - Очаг возгорания находился в одном из складов, где хранились ткани. Пожарные обследовали все помещения".

Он подчеркнул, что все противопожарные системы в здании ТЦ сработали в штатном режиме, что помогло быстро эвакуировать посетителей. "Сработала автоматическая система оповещения, которая позволила оперативно вывести посетителей. Сработала система автоматической вентиляции, дымоудаления. Около 3 тыс. человек были эвакуированы", - отметил Бирюков.

По его словам, пожарные прибыли к месту происшествия в течение шести минут. "Пожарные проявили героизм, чтобы в таких трудных условиях найти и спасти людей, которые закрылись в одной из холодильных комнат. Тушение осложнялось тем, что в подвальном помещении происходило возгорание синтетических тканей, туда был очень тяжелый доступ. Температура достигала более 100-150 градусов, но пожарные с честью справились с работой", - подчеркнул он.

По данным корреспондента ТАСС, в районе, где произошел пожар, сохраняется сильное задымление.