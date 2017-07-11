Более 14 тыс. человек эвакуированы из своих домов в Канаде из-за лесных пожаров

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 14 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в западной канадской провинции Британская Колумбия из-за обширных лесных пожаров. Об этом сообщил в понедельник канадский телеканал CBC.
Эвакуированы все жители города Уан-Хандред-Майл-Хаус, а также отдельных районов населенных пунктов Ашкрофт и Кэш-Крик, многие дороги в провинции частично перекрыты. На территории Британской Колумбии зафиксировано 220 очагов возгорания, сообщил пресс-секретарь пожарной службы Кевин Скрепнек. "Наши усилия сосредоточены на защите ключевой инфраструктуры, защите местных жителей и, что наиболее важно, на том, чтобы дороги оставались открытыми", - процитировал его телеканал.
Как ранее сообщал CBC, лесные пожары в Британской Колумбии начались из-за непотушенного костра. Очаг возгорания был зафиксирован 1 июля около озера Харрисон.