В Хабаровске обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти

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ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Тело неизвестной девочки в возрасте 3-4 лет с признаками насильственной смерти обнаружено в одном из дворов Хабаровска. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СК по Хабаровскому краю.
"Вечером 10 июля 2017 года во дворе жилого дома, расположенного в Индустриальном районе Хабаровска, обнаружено тело малолетней неустановленной девочки с признаками насильственной смерти<...> Следствие обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении личности погибшей девочки, ее родственников, установлении обстоятельств совершения преступления", - говорится в сообщении.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).