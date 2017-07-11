В Хабаровске обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти

ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Тело неизвестной девочки в возрасте 3-4 лет с признаками насильственной смерти обнаружено в одном из дворов Хабаровска. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СК по Хабаровскому краю.

"Вечером 10 июля 2017 года во дворе жилого дома, расположенного в Индустриальном районе Хабаровска, обнаружено тело малолетней неустановленной девочки с признаками насильственной смерти<...> Следствие обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении личности погибшей девочки, ее родственников, установлении обстоятельств совершения преступления", - говорится в сообщении.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).