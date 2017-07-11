Аномальная жара в Алеппо стала причиной резкого роста числа возгораний

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АЛЕППО /Сирия/, 11 июля. /ТАСС/. Жара, при которой столбик термометра приближается к отметке в 50 градусов, значительно прибавила работы пожарным сирийского города Алеппо. Но, несмотря на изношенность техники и нехватку специалистов, огнеборцы справляются с поставленными задачами, сообщил журналистам начальник пожарной части района Сулеймания города Алеппо Халид Мукрыш.
"Каждый день у пожарных нашей части до 15 выездов, в Алеппо сейчас стоит аномальная жара и температура воздуха за 45 градусов - далеко не редкость", - рассказал он, отметив, что еще месяц назад экстренных вызовов было в три раза меньше.
Статистику возгораний также множит отсутствие постоянного электроснабжения в городе, временные схемы линий электропередачи и возвращение сотен семей в необустроенные, в том числе и с точки зрения пожарной безопасности, жилища, продолжил Халид Мукрыш.
По его словам, выполнять свои обязанности огнеборцам непросто, прежде всего из-за отсутствия необходимой спецтехники. До начала боевых действий в Алеппо в этой пожарной части было десять спецавтомобилей, а сейчас осталось два, и те восстановлены местными умельцами буквально из груды металлолома - красные авто, которые могли передвигаться своим ходом, боевики при отступлении взяли с собой.
Начальника пожарных также беспокоит дефицит специалистов, число которых сократилось до 20 % от штатного расписания. "Мои подчиненные любят свою профессию, но большинство из них сейчас на фронте, в боях с боевиками их опыт там также необходим", - пояснил он.
Вместе с тем, в пожарной части служат по-настоящему преданные своему делу люди. Их не смущает зарплата в 35 тысяч сирийских лир (не более 4 тысяч российских рублей), трудности с проездом к местам вызова из-за изрытого снарядными разрывами дорожного полотна местных узеньких улиц и многометровые горы обломков в самих городских многоэтажках. Они горды тем, что благодаря их работе, в бытовых пожарах вот уже несколько месяцев не погиб ни один человек, подчеркнул Халид Мукрыш.