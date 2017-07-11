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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Происшествия
11 июля, 6:17 дата обновления: 11 июля, 6:41 UTC+3 ТОКИО 11, июля. /ТАСС

Несколько человек получили незначительные травмы в результате падений с лестниц

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ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло во вторник на юге Японии. По данным Национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в префектуре Кагосима, очаг залегал на глубине 10 км.

По поступающей информации несколько человек получили незначительные травмы в результате падений с лестниц. Подземные толчки также вызвали небольшие повреждения нескольких жилых домов.Метеорологическое управление объявило угрозу цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. В то же время местное население предупреждают об угрозе возможных оползней в результате подземных толчков.

В общей сложности землетрясение ощущалось в пяти префектурах, включая префектуры Кагосима и Нагасаки. О приближающемся землетрясении заблаговременно сообщила система предугадывания и оповещения, введенная после мощного землетрясения 11 марта 2011 года.

По данным Kyushu Electric Power, нештатных ситуаций на японских АЭС зафиксировано не было. Отмечается, что подземные толчки никак не повлияли на состояние атомных объектов в этом регионе, включая АЭС "Сэндай", у которой работают два энергоблока. Никаких изменений в уровне радиации вблизи станций также зафиксировано не было. При этом сообщается, что в префектуре Кагосима остались без электроэнергии по крайней мере 3,6 тыс. домов. Компания работает над восстановлением подачи электроэнергии.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации. Сам глава японского правительства в настоящее время находится на пути в Японию из Дании, где он находился с официальным визитом.

 

 


 

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