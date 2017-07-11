Пьяный водитель сбил двух школьниц в Забайкалье

ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Пьяный водитель сбил двух 15-летних школьниц в поселке Кличка Забайкальского края. Одна девочка погибла на месте, вторая госпитализирована, сообщила во вторник пресс-служба регионального УМВД.

"Инцидент произошел минувшей ночью на одной из улиц поселка. Водитель автомобиля "ГАЗ-3110" совершил наезд на двух школьниц, которые шли по обочине неосвещенной проезжей части. В результате одна девочка погибла на месте, вторую госпитализировали с переломом ноги", - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель имеет почти 20-летний стаж, но в момент аварии находился за рулем в нетрезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.