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Пьяный водитель сбил двух школьниц в Забайкалье

Происшествия
11 июля, 7:22 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 11, июля. /ТАСС

Одна из них погибла

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ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Пьяный водитель сбил двух 15-летних школьниц в поселке Кличка Забайкальского края. Одна девочка погибла на месте, вторая госпитализирована, сообщила во вторник пресс-служба регионального УМВД.

"Инцидент произошел минувшей ночью на одной из улиц поселка. Водитель автомобиля "ГАЗ-3110" совершил наезд на двух школьниц, которые шли по обочине неосвещенной проезжей части. В результате одна девочка погибла на месте, вторую госпитализировали с переломом ноги", - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель имеет почти 20-летний стаж, но в момент аварии находился за рулем в нетрезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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