"Норникель" назвал взрыв метана причиной аварии на шахте в Норильске

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Причиной аварии на шахте рудника "Заполярный" компании "Норникель" в Норильске (север Красноярского края), произошедшей 7 июля, по предварительной версии, стал взрыв метана. Об этом сообщили ТАСС во вторник в компании.

"Расследованием причин произошедшего занимается государственная комиссия, но уже сейчас мы можем сделать предварительный вывод о том, что это был взрыв метана", - сказали в компании. Также собеседник агентства добавил, что шахта возобновила свою производственную деятельность.

Первоначально причиной аварии назывался взрыв метана. Но, через несколько часов после аварии, заместитель директора Заполярного филиала "Норникеля" по безопасности и охране труда Сергей Градюшко, сообщил журналистам, что следов метана на месте взрыва обнаружено не было.

7 июля на шахте рудника "Заполярный" компании "Норникель" произошел взрыв. Погибли четыре человека, три человека получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.

Рудник "Заполярный" входит в Заполярный филиал горно-металлургической компании "Норильский никель", расположен в одноименной промзоне Норильска в 7 км к югу от города. На предприятии открытым и подземным способом ведется добыча медно-никелевых и сульфидных руд.