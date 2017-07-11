"Норникель" назвал взрыв метана причиной аварии на шахте в Норильске

В Забайкалье отменен режим ЧС после стабилизации обстановки с лесными пожарамиСибирь 11 июля, 7:30
"Известия": в России могут появиться ГОСТы на драгоценные камниЭкономика и бизнес 11 июля, 6:19
NYT: сын Трампа знал, что обещанный ему компромат на Клинтон якобы предоставила РФМеждународная панорама 11 июля, 6:11
"Известия": на базе Минстроя создали штаб по реформированию системы вывоза мусораОбщество 11 июля, 5:42
Конгрессмен внес поправку, запрещающую Трампу тратить средства Пентагона на свой бизнесМеждународная панорама 11 июля, 5:28
WSJ: новые санкции США против РФ могут нанести ущерб американским компаниямЭкономика и бизнес 11 июля, 5:18
Конгрессмен внес поправку, запрещающую финансирование создания с РФ групп по киберугрозамМеждународная панорама 11 июля, 5:05
AP: США подготовили проект резолюции СБ ООН об ужесточении санкций против КНДРМеждународная панорама 11 июля, 3:52
Тиллерсон призвал участников кризиса в Персидском заливе к диалогуМеждународная панорама 11 июля, 3:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Причиной аварии на шахте рудника "Заполярный" компании "Норникель" в Норильске (север Красноярского края), произошедшей 7 июля, по предварительной версии, стал взрыв метана. Об этом сообщили ТАСС во вторник в компании.
"Расследованием причин произошедшего занимается государственная комиссия, но уже сейчас мы можем сделать предварительный вывод о том, что это был взрыв метана", - сказали в компании. Также собеседник агентства добавил, что шахта возобновила свою производственную деятельность.
Первоначально причиной аварии назывался взрыв метана. Но, через несколько часов после аварии, заместитель директора Заполярного филиала "Норникеля" по безопасности и охране труда Сергей Градюшко, сообщил журналистам, что следов метана на месте взрыва обнаружено не было.
7 июля на шахте рудника "Заполярный" компании "Норникель" произошел взрыв. Погибли четыре человека, три человека получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.
Рудник "Заполярный" входит в Заполярный филиал горно-металлургической компании "Норильский никель", расположен в одноименной промзоне Норильска в 7 км к югу от города. На предприятии открытым и подземным способом ведется добыча медно-никелевых и сульфидных руд.