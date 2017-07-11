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Пограничники в Баренцевом море задержали судно с тонной камчатского краба

Происшествия
11 июля, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Отмечается, что траулер попытался скрыться от береговой охраны

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району задержали в Баренцевом море в исключительной экономической зоне РФ российский рыболовный траулер М-0514 "Омега" с тонной нелегально добытого камчатского краба.

Как сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ России, траулер попытался скрыться от береговой охраны. "Для принудительной остановки судна с пограничного сторожевого корабля "Полярная звезда" в воздух был поднят вертолет со спецназом на борту. Увеличивая ход и опасно маневрируя, капитан предпринял попытку скрыться от пограничников. Несмотря на оказанное сопротивление, высадка десанта на борт траулера завершилась успешно, рыболовецкое судно остановлено для работы досмотровой группы", - сообщили в ЦОС ФСБ.

При осмотре траулера обнаружено около тонны готовой крабовой продукции. Задержанное судно доставлено в порт Мурманск для дальнейшего разбирательства.

Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении капитана уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов") и привлечении судовладельца к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море").

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