В доме националиста Мальцева проходят обыски

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыск в подмосковном доме националиста Вячеслава Мальцева. Об этом сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь "Партии националистов", соратник Мальцева Денис Романов.
"Прямо сейчас в доме Вячеслава Мальцева в Лохино идет обыск, по словам очевидцев, силовики ищут самого политика, который недавно был вынужден покинуть Россию после возбуждения уголовного дела по обвинению в создании экстремистского сообщества", - сказал он.
Ранее Романов сообщил ТАСС, что в связи с уголовным преследованием Мальцев покинул Россию, его место нахождения на данный момент не известно.
13 июня Замоскворецкий суд Москвы признал Мальцева виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции") за участие в несанкционированной акции на Тверской улице 12 июня, назначив ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня ряд организаторов митинга призвал перенести акцию на Тверскую улицу. Как сообщили в МВД, полиция задержала более 150 человек за участие в несанкционированной акции оппозиции. В общей сложности в ней участвовали около 4,5 тыс. человек.