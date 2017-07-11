Прокуратура Москвы проверит обоснованность приговора инвалиду Антону Мамаеву за разбой

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проверит обоснованность приговора к 4,5 года колонии 28-летнего москвича Антона Мамаева, который является инвалидом 1-й группы.
Как сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства, "прокуратура Москвы по поручению Генеральной прокуратуры РФ проверит, имеются ли основания для оспаривания обвинительного приговора, вынесенного Тимирязевским районным судом Москвы жителю столицы, страдающему редким заболеванием (спинальная атрофия мышц - прим. ТАСС)".
"Исполнение поручения взято на контроль прокурором Москвы", - добавили в столичной прокуратуре.
30 июня суд приговорил москвича к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным СМИ, его обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия) завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.
Мамаев был помещен в больницу при СИЗО "Матросская Тишина", куда его доставили на инвалидной коляске и где о нем заботится сокамерник. В понедельник сотрудники УФСИН вывезут его в городскую больницу для обследования на предмет возможности его содержания под стражей.