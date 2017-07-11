Полицейские установили нового фигуранта дела о гонках на Gelandewagen в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские установили четвертого фигуранта уголовного дела о гонках с полицией на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen, принадлежащего сыну вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслану Шамсуарову, в мае прошлого года.

"В рамках оперативного сопровождения указанного уголовного дела, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками подразделения собственной безопасности и уголовного розыска столичной полиции было установлено местонахождение фигуранта на юге России", - сказал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, полицейские выехали в командировку для проверки указанной информации на место предполагаемого нахождения разыскиваемого, однако, его не нашли. "Оперативники убедили родственников подозреваемого о необходимости его явки к инициатору розыска. после чего 10 июля молодой человек прибыл в Москву и явился для проведения следственных действий", - сказал собеседник агентства.

Гагаринский суд Москвы ранее приговорил фигурантов дела о гонках на Gelandewagen Руслана Шамсуарова и его приятеля Виктора Ускова к 300 часам обязательных работ, находившийся за рулем Абдувахоб Маджидов был полностью оправдан. В ходе прений сторон прокуратура просила приговорить всех фигурантов к реальным срокам наказания.

Утром 22 мая 2016 года молодые люди, двигаясь на внедорожнике Mercedes по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения. Зная, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, преследовавшие их на служебной машине, они продолжали совершать опасные маневры, вели видеозапись происходящего и транслировали ее в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес полицейских, в связи с чем произошедшее приобрело большой общественный резонанс. До возбуждения уголовного дела молодые люди за эти нарушения ПДД получили по 15 суток административного ареста.