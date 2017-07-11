В Чувашии спасли мужчину, попытавшегося ночью переплыть Волгу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники поисково-спасательной службы Чувашии спасли мужчину, который ночью попытался переплыть Волгу. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Чувашия.

"Минувшей ночью на пульт "01" поступило сообщение от 34-летнего жителя Чебоксар. Мужчине, решившему в ночное время переплыть Волгу, потребовалась помощь экстренных служб", - говорится в сообщении. Как стало известно, мужчина начал заплыв от центрального пляжа Чебоксар, но вскоре сильным течением его стало сносить. "На нем был оснащенный световыми сигнализаторами спасательный жилет и сотовый телефон, с помощью которого он поддерживал связь со спасателями", - отметили в ведомстве.

Дежурная смена поисково-спасательной службы Чувашии вскоре эвакуировала пострадавшего на сушу. Спасатели оказали ему необходимую помощь и напоили горячим чаем. От госпитализации мужчина отказался.