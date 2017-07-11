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Состояние четырех спасенных из ТРЦ "РИО" в Москве удовлетворительное

Происшествия
11 июля, 12:49 UTC+3

Двум пострадавшим потребовалась процедура искусственной вентиляции легких

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Состояние четырех человек, спасенных из холодильного помещения во время пожара в торгово-развлекательном центре "РИО" на северо-востоке Москвы, удовлетворительное. Об этом сообщил директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков.

"Они (четверо из морозильной установки) поступили к нам самыми последними, состояние их было наиболее тяжелым, двоим потребовалась искусственная вентиляция легких. Но на данный момент они находятся на соматогенном дыхании и чувствуют себя удовлетворительно", - сказал он журналистам.

Всего, по словам Петрикова, на лечении в НИИ им. Склифосовского находятся семеро пострадавших. Возраст большинства из них - около 20 лет. В основном у всех отравление продуктами горения. "Ни у кого кожные покровы не обожжены, ожоги дыхательных путей крайне незначительны, основное - это отравление продуктами горения", - сказал он.

Петриков уточнил, что пока пострадавшие находятся в реанимации. "Большинство из них сегодня могут быть переведены в госпитальное отделение", - добавил он.

Ранее в экстренных службах столицы сообщили, что всего пострадали 18 человек, 15 из них были госпитализированы, позже выписали одного ребенка. Троим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корпус 1, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве 10 июля в 17:39 мск. Возгорание произошло в торговом комплексе на минус первом этаже - в текстильном магазине. Полная ликвидация пожара была объявлена в 23:27 мск, его общая площадь составила 1 тыс. кв. метров. Из здания были эвакуированы порядка 3 тыс. человек, четверых, прятавшихся в морозильной камере, спасли пожарные.

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