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Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки пассажирского Boeing во Внукове

Происшествия
11 июля, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Во вторник летевший из Сургута самолет сел во Внукове с одним работающим двигателем

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку в связи с аварийной посадкой пассажирского самолета Boeing 737-800 в столичном аэропорту Внуково. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ММТП.

"Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - сказали в ведомстве.

Кроме того, расследование происшествия осуществляет комиссия Межрегионального территориального управления воздушного транспорта Центральных районов Росавиации. Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.

Как сообщили во вторник в пресс-службе авиакомпании UTair, борт, летевший из Сургута, сел в московском аэропорту Внуково с одним работающим двигателем.

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