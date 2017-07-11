Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки пассажирского Boeing во Внукове

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку в связи с аварийной посадкой пассажирского самолета Boeing 737-800 в столичном аэропорту Внуково. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ММТП.

"Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - сказали в ведомстве.

Кроме того, расследование происшествия осуществляет комиссия Межрегионального территориального управления воздушного транспорта Центральных районов Росавиации. Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.

Как сообщили во вторник в пресс-службе авиакомпании UTair, борт, летевший из Сургута, сел в московском аэропорту Внуково с одним работающим двигателем.