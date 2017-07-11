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Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в результате пожара в ТРЦ "РИО" в Москве

Происшествия
11 июля, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В результате инцидента психологи МЧС России получили 21 обращение с просьбой об оказании экстренной психологической помощи

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Психологи МЧС России работают с пострадавшими в результате пожара в торгово- развлекательном центре "РИО" на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Центре экстренной психологической помощи МЧС.

10 июля в торговом комплексе на Дмитровском шоссе произошел пожар на общей площади 1000 кв. метров. В результате пострадали 18 человек, более 3 тысяч были эвакуированы.

"На месте ЧП работали специалисты психологической службы Центра экстренной психологической помощи и Главного управления МЧС по Москве. Экстренная психологическая помощь оказывалась пострадавшим и родственникам пострадавших, в информационно-психологической поддержке нуждались как эвакуированные посетители ТЦ, так и очевидцы события", - сказал собеседник агентства.

Помощь была оказана в 21 случае обращений. "Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Москвы, где также организована работа по оказанию экстренной психологической помощи и информационно-психологической поддержки пострадавшим и их близким", - сказал представитель ЦЭПП.

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Пожар в московском торговом центре "РИО"
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