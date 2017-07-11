Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в результате пожара в ТРЦ "РИО" в Москве

Экипаж чеха Коломы выиграл четвертый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиковСпорт 11 июля, 14:11
Лавров: Россия предлагает партнерам сверить военные карты в ЕвропеПолитика 11 июля, 14:10
Минэнерго РФ выступает против запрета открытой перевалки угля в портахТранспорт 11 июля, 14:00
Экспедиция "Байкал - Аляска" под парусом ТАСС вышла в Охотское мореОбщество 11 июля, 13:50
РЖД за 6 месяцев вложили 2 млрд руб. в реконструкцию ж/д подходов к портам Финского заливаТранспорт 11 июля, 13:49
Адвокат: генпрокуратура Украины признала необходимость расследовать факт госпереворотаМеждународная панорама 11 июля, 13:43
Бывший хоккеист ЦСКА Панин подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"Спорт 11 июля, 13:43
ФАС пока не намерена обязывать РЖД отменять экспортные надбавки на перевозку удобренийТранспорт 11 июля, 13:42
Принять участие в переписи населения в 2020 г. можно будет с помощью смартфонаОбщество 11 июля, 13:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Психологи МЧС России работают с пострадавшими в результате пожара в торгово- развлекательном центре "РИО" на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Центре экстренной психологической помощи МЧС.
10 июля в торговом комплексе на Дмитровском шоссе произошел пожар на общей площади 1000 кв. метров. В результате пострадали 18 человек, более 3 тысяч были эвакуированы.
"На месте ЧП работали специалисты психологической службы Центра экстренной психологической помощи и Главного управления МЧС по Москве. Экстренная психологическая помощь оказывалась пострадавшим и родственникам пострадавших, в информационно-психологической поддержке нуждались как эвакуированные посетители ТЦ, так и очевидцы события", - сказал собеседник агентства.
Помощь была оказана в 21 случае обращений. "Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Москвы, где также организована работа по оказанию экстренной психологической помощи и информационно-психологической поддержки пострадавшим и их близким", - сказал представитель ЦЭПП.