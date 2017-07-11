Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Петербурге перенес заседание по делу Дацика на 17 августа

Происшествия
11 июля, 14:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, июля. /ТАСС

В отношении участника боев без правил выдвинуты обвинения по статьям о разбое, нарушении неприкосновенности жилища и побоях

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга во вторник отложил до 17 августа заседание по делу Вячеслава Дацика, известного по боям без правил как Рыжий Тарзан, которого обвиняют в нападении на подпольный публичный дом в мае 2016 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Смотрите также

ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде

Националист Дацик арестован на два месяца после нападения на бордель в Петербурге

По факту нападения националиста Дацика на бордели в Петербурге возбуждены два дела

Известный боец Дацик хочет возобновить карьеру после отбытия заключения

Судья Юрий Гершевский удовлетворил ходатайство его адвокатов об ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела, признав, что право на защиту было нарушено следователем. "Суд постановил: предоставить Дацику время для ознакомления с материалами дела, поскольку на стадии предварительного следствия его право на ознакомление с материалами уголовного дела было ограничено без решения суда", - сказал Гершевский.

Ранее во вторник в заседании суд отказался предоставить обвиняемому переводчика на белорусский язык, когда Дацик заявил, что белорусский язык является его родным, в отличие от русского. Судья также отказал в удовлетворении ходатайства защиты о проведении его допроса с использованием полиграфа.

Против Дацика в суде выдвинуты обвинения по статьям УК РФ 162 ("Разбой"), 139 ("Нарушение неприкосновенности жилища") и 116 ("Побои"). По версии следствия, ночью 18 мая 2016 года Дацик напал на подпольный публичный дом на Васильевском острове, выгнал проституток и их клиентов голыми на улицу и отвел в полицию. По данным СК, подобные действия он пытался повторить в соседнем Петроградском районе, но при этом принял за проститутку одну из постоялиц мини-отеля. С мая 2016 года Дацик находится под арестом.

История Дацика

Участника боев без правил Рыжего Тарзана, спортивная карьера которого не задалась, в первый раз задержали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд, признав его невменяемым, назначил ему лечение в Дружносельской психиатрической больнице в Санкт-Петербурге.

В 2010 году Дацик стал широко известен, сбежав из психбольницы в Норвегию, где с оружием сдался властям королевства и попросил политического убежища. В декабре того же года окружной суд Осло приговорил россиянина к восьми месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, однако уже в марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию.

После передачи на российско-финской границе Дацика арестовали в рамках расследования разбойного нападения на салон сотовой связи, которое он совершил после побега из больницы. В декабре 2012 года Невский районный суд Петербурга приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, из которой он освободился весной 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
4
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
5
СМИ: боевики объявили о гибели главаря "Исламского государства"
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной
Темы дня
Реклама