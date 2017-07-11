Суд в Петербурге перенес заседание по делу Дацика на 17 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга во вторник отложил до 17 августа заседание по делу Вячеслава Дацика, известного по боям без правил как Рыжий Тарзан, которого обвиняют в нападении на подпольный публичный дом в мае 2016 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Судья Юрий Гершевский удовлетворил ходатайство его адвокатов об ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела, признав, что право на защиту было нарушено следователем. "Суд постановил: предоставить Дацику время для ознакомления с материалами дела, поскольку на стадии предварительного следствия его право на ознакомление с материалами уголовного дела было ограничено без решения суда", - сказал Гершевский.

Ранее во вторник в заседании суд отказался предоставить обвиняемому переводчика на белорусский язык, когда Дацик заявил, что белорусский язык является его родным, в отличие от русского. Судья также отказал в удовлетворении ходатайства защиты о проведении его допроса с использованием полиграфа.

Против Дацика в суде выдвинуты обвинения по статьям УК РФ 162 ("Разбой"), 139 ("Нарушение неприкосновенности жилища") и 116 ("Побои"). По версии следствия, ночью 18 мая 2016 года Дацик напал на подпольный публичный дом на Васильевском острове, выгнал проституток и их клиентов голыми на улицу и отвел в полицию. По данным СК, подобные действия он пытался повторить в соседнем Петроградском районе, но при этом принял за проститутку одну из постоялиц мини-отеля. С мая 2016 года Дацик находится под арестом.

История Дацика

Участника боев без правил Рыжего Тарзана, спортивная карьера которого не задалась, в первый раз задержали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд, признав его невменяемым, назначил ему лечение в Дружносельской психиатрической больнице в Санкт-Петербурге.

В 2010 году Дацик стал широко известен, сбежав из психбольницы в Норвегию, где с оружием сдался властям королевства и попросил политического убежища. В декабре того же года окружной суд Осло приговорил россиянина к восьми месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, однако уже в марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию.

После передачи на российско-финской границе Дацика арестовали в рамках расследования разбойного нападения на салон сотовой связи, которое он совершил после побега из больницы. В декабре 2012 года Невский районный суд Петербурга приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, из которой он освободился весной 2016 года.