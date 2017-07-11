Устроивший стрельбу в московском офисе мужчина служил в органах внутренних дел

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мужчина, застреливший сожительницу в офисе на Алтуфьевском шоссе в Москве и покончивший жизнь самоубийством, ранее проходил службу в органах внутренних дел.
"Погибший работал на различных должностях в ОВД. В сентябре 2016 года уволен из органов внутренних дел по выслуге лет. Наградное оружие у мужчины с 2011 года", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее в Главном следственном управлении СК по Москве сообщили, что стрельба в офисе одного из торговых центров на Алтуфьевском шоссе была вызвана бытовым конфликтом. По предварительным данным, мужчина произвел не менее четырех выстрелов в свою сожительницу, а затем покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи устанавливают мотивы преступления.
По данным ТАСС, мужчина стрелял из пистолета Макарова.