ФСИН в очередной раз пытается изменить наказание Навальному с условного на реальное

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в очередной раз обратилась в суд Москвы с ходатайством об изменении Алексею Навальному наказания с условного на реальное, назначенное ему по делу "Ив Роше". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом зарегистрировано обращение замначальника филиала уголовно исполнительной инспекции ФСИН России по Москве об отмене Навальному условного осуждения и назначении реального наказания. Дата рассмотрения данного обращения будет определена в ближайшее время", - сказал представитель суда.

По мнению ведомства, Навальный систематически не исполняет возложенные на него обязанности условно осужденного, а также неоднократно был признан виновным в совершении административных правонарушений. Ранее ФСИН неоднократно просила суд отменить условное наказание Навальному и отправить его в колонию.

30 декабря 2014 года Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными Замоскворецким судом Москвы по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный получил 3,5 года условно, его брат - 3,5 года реального срока лишения свободы.