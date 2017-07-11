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Двое неизвестных напали на москвича и похитили у него 1,5 млн рублей и €2 тысячи

Происшествия
11 июля, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Разбойное нападение произошло на Мытной улице

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает двух напавших на мужчину в центре Москвы и похитивших у него 1,5 млн рублей и €2 тысячи. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Двое неизвестных напали на мужчину на Мытной улице, ударили его и похитили 1,5 млн рублей и €2 тысячи", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве подтвердили факт разбойного нападения. "Сегодня в 13:48 мск поступило сообщение о разбое около дома 50 по Мытной улице. Прибывшие полицейские установили, что на гражданина напали двое неизвестных и нанесли ему удар неустановленным предметом", - сообщили в ГУ МВД. Со слов потерпевшего, у него похитили принадлежащие ему денежные средства.

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