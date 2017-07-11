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Росрыболовство возбудило дело после публикации фото Кержакова с лососями в Карелии

Происшествия
11 июля, 16:31 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Отмечается, что за нарушение правил рыболовства предусматривается штраф от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий вылова рыбы

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ПЕТРОЗАВОДСК, 11 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Северо-Западное управление Росрыболовства возбудило дело об административном правонарушении после публикаций фотографий футболиста Александра Кержакова с запрещенными к вылову лососями. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.

В День рыбака, 9 июля, Кержаков опубликовал в своем Instagram фотографию с четырьмя лососями. Запись сопровождена хэштегами #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy. В комментариях к фото спортсмен написал, что "лосось в Онеге есть!". Часть пользователей назвала футболиста браконьером. После этого отдел Росрыболовства по Карелии начал проверку на предмет браконьерства.

Рука-лосось #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

"В настоящее время должностными лицами Северо-Западного территориального управления Росрыболовства возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира", проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сказала собеседник агентства.

Представитель пресс-службы отметила, что за нарушение правил рыболовства предусматривается штраф от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий вылова рыбы. "В соответствии с законодательством нарушитель обязан возместить вред, причиненный водным биоресурсам, по установленным правительством РФ таксам. Согласно утвержденных такс за вылов с нарушением правил рыболовства четырех экземпляров лосося нарушитель обязан возместить 5 тыс. рублей - по 1250 рублей за экземпляр", - уточнили в управлении.

Озерный лосось занесен в Красную книгу РФ. Его вылов запрещен на территории Карелии. Комментарием Александра Кержакова ТАСС пока не располагает.

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