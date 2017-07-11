Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Абхазии убит турист из России

Происшествия
11 июля, 16:40 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 11, июля. /ТАСС

Мужчина умер от ранения, полученного во время потасовки с грабителями

Поделиться
Материал из 1 страницы

СУХУМ, 11 июля. /ТАСС/. Турист из России скончался во вторник в Абхазии в результате ранения, полученного во время потасовки с грабителями, сообщили ТАСС в МВД республики.

"Инцидент произошел сегодня приблизительно в 13:15 мск в районе села Ачандара Гудаутского района. Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли неизвестные, вооруженные ножом и автоматом, и потребовали денег. Один из мужчин оказал сопротивление и был ранен, в результате чего скончался в больнице", - уточнили в МВД. В настоящее время место преступления оцеплено, оперативные группы МВД и Службы госбезопасности ищут преступников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Абхазия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газовых турбин в Крым
3
В Абхазии убит турист из России
4
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
5
Мантуров: на ТЭС в Крыму установят российские турбины
6
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Реклама