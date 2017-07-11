В Абхазии убит турист из России

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СУХУМ, 11 июля. /ТАСС/. Турист из России скончался во вторник в Абхазии в результате ранения, полученного во время потасовки с грабителями, сообщили ТАСС в МВД республики.
"Инцидент произошел сегодня приблизительно в 13:15 мск в районе села Ачандара Гудаутского района. Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли неизвестные, вооруженные ножом и автоматом, и потребовали денег. Один из мужчин оказал сопротивление и был ранен, в результате чего скончался в больнице", - уточнили в МВД. В настоящее время место преступления оцеплено, оперативные группы МВД и Службы госбезопасности ищут преступников.