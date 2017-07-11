Против бежавшего из РФ оппозиционера Мальцева возбуждено дело об экстремизме

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Управление ФСБ по Москве возбудило уголовное дело в отношении оппозиционера Вячеслава Мальцева по факту создания им экстремистского сообщества "Артподготовка" . Об этом сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь организации "Партия националистов" и соратник Мальцева Денис Романов.
"Следователи московского ФСБ против Мальцева возбудили дело по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ") за создание экстремистского сообщества "Артподготовка", о чем сегодня стало известно в ходе обыска в его доме. Также были изъяты аппаратура и атрибутика, найденные силовиками в доме Мальцева", - рассказал он. "Сам политик был вынужден покинуть Россию и в данный момент находится за границей", - напомнил Романов.
Ранее он сообщил ТАСС, что в связи с уголовным преследованием Мальцев покинул Россию.
13 июня Замоскворецкий суд Москвы признал Мальцева виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции") за участие в несанкционированной акции на Тверской улице 12 июня, назначив ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.