Против бежавшего из РФ оппозиционера Мальцева возбуждено дело об экстремизме

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Управление ФСБ по Москве возбудило уголовное дело в отношении оппозиционера Вячеслава Мальцева по факту создания им экстремистского сообщества "Артподготовка" . Об этом сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь организации "Партия националистов" и соратник Мальцева Денис Романов.

"Следователи московского ФСБ против Мальцева возбудили дело по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ") за создание экстремистского сообщества "Артподготовка", о чем сегодня стало известно в ходе обыска в его доме. Также были изъяты аппаратура и атрибутика, найденные силовиками в доме Мальцева", - рассказал он. "Сам политик был вынужден покинуть Россию и в данный момент находится за границей", - напомнил Романов.

Ранее он сообщил ТАСС, что в связи с уголовным преследованием Мальцев покинул Россию.

13 июня Замоскворецкий суд Москвы признал Мальцева виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции") за участие в несанкционированной акции на Тверской улице 12 июня, назначив ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.