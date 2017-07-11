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Московский ТРЦ "РИО" откроют в ближайшее время после выяснения причин пожара

Происшествия
11 июля, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В настоящий момент администрация ТЦ устраняет последствия возгорания

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Торгово-развлекательный центр "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве будет открыт в ближайшее время после установления причины пожара и устранения последствий возгорания. Об этом сообщили в группе компаний "Ташир", развивающей в России сеть этих ТРЦ.

"На текущей момент торговый центр закрыт, ведется установление и устранение причин произошедшего. В ближайшее время, после завершения установления причин произошедшего и устранения последствий возгорания, центр будет вновь открыт для посетителей", - говорится в сообщении.

Арендаторы также ожидают открытия торгово- развлекательного центра в ближайшие дни, сообщил ТАСС источник среди арендаторов торговых помещений в "РИО". "Администрация "РИО" говорит, что откроют ТРЦ уже в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корпус 1 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве 10 июля в 17:39 мск. Возгорание произошло в торговом комплексе на минус первом этаже - в текстильном магазине. Пострадали 18 человек, 14 из них были госпитализированы.

В сообщении "Ташир" также уточняется, что площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. По данным группы компаний, во время инцидента на территории ТЦ находились порядка 3 тыс. человек, которые были оперативно эвакуированы.

"Системы противопожарной безопасности на всей территории ТРЦ сработали без сбоев. Во многом благодаря этому удалось избежать жертв. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает, мы следим за их состоянием", - говорится в сообщении.

ТАСС/Ruptly

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Пожар в московском торговом центре "РИО"
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