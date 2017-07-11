Суд отказал ФСИН в принятии иска о замене Навальному условного наказания на реальное

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы отказал в принятии искового заявления от инспекции ФСИН о замене Алексею Навальному на реальное лишение свободы условного наказания, назначенного ему по делу "Ив Роше". Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

"Суд вернул исковое заявление в связи тем, что оно не подписано надлежащим лицом", - сказал он.

Во вторник, 11 июля, в суд поступило обращение замначальника филиала уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России по Москве об отмене Навальному условного осуждения и назначении реального наказания.

Ранее ФСИН также неоднократно просила суд отменить условное наказание Навальному и отправить его в колонию.

30 декабря 2014 года Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными Замоскворецким судом Москвы по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный получил 3,5 года условно, его брат - 3,5 года реального срока лишения свободы.