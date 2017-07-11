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СПЧ настаивает на скорейшем освобождении осужденного за разбой инвалида-колясочника

Происшествия
11 июля, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Правозащитники подчеркнули, что Антон Мамаев страдает спинальной мышечной атрофией и не может передвигаться без посторонней помощи

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) настаивает на освобождении из-под стражи инвалида Антона Мамаева, осужденного в Москве за разбой. Об этом сообщается во вторник на сайте Совета.

"Совет настаивает на скорейшем выходе молодого человека на свободу", - говорится в сообщении.

Мамаев с раннего детства страдает наследственным заболеванием - спинальной мышечной атрофией, является инвалидом первой группы и передвигается на инвалидном кресле. "По данным специалистов-медиков, болезнь осужденного прогрессирующая, и если в детстве человек еще может сам передвигаться, то с каждым годом он утрачивает эту функцию, - подчеркивается в заявлении правозащитников. - В настоящее время Антон Мамаев, вес которого около 18 кг, уже не может даже пошевельнуться, не то чтобы без посторонней помощи сходить в туалет или перевернуться на бок".

В конце июня Мамаев был приговорен к 4,5 годам колонии за разбой. По данным СМИ, он обвинялся в разбойном, с угрозой применения насилия, завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.

Ранее сообщалось, что Мамаев был помещен в больницу при СИЗО "Матросская тишина". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник проинформировала, что Мамаева доставили в городскую больницу для обследования на предмет возможности его содержания под стражей. Она встретилась с отцом молодого человека и заявила, что готова обратиться в суд с ходатайством об освобождении по болезни, сообщается на сайте уполномоченного. Прокуратура Москвы сообщила, что проверит обоснованность приговора Мамаеву.

Между тем в Тимирязевском районном суде Москвы пояснили, что часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ, по которой осужден Мамаев, не предполагает альтернативы наказанию в виде лишения свободы.

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