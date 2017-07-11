В московском офисе энергетической компании "Т Плюс" проводятся обыски

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски в офисе энергетической компании "Т Плюс" в рамках уголовного дела совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и главы энергохолдинга "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, обвиняемого в даче взятки бывшему руководству Республики Коми. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Обыски проводятся в рамках расследуемого уголовного дела. Изымаются материалы, представляющие интерес для следствия", - сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что следственные действия также могут проходить и в других филиалах компании.

По версии следствия, бывшие и нынешние руководители энергохолдинга ЗАО "Комплексные энергетические системы" (реорганизовано в ЗАО "Т Плюс" - прим. ТАСС) Михаил Слободин, Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик обвиняются в даче взяток бывшему руководству Коми за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий работы. Вайнзихер и Ольховик были арестованы. Слободин объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"), он арестован заочно.