ФСИН опровергла информацию об обращении в суд об отмене условного наказания Навальному

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла информацию об обращении в суд об отмене условного наказания Алексею Навальному. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ФСИН.
"ФСИН не обращалась в Симоновский суд Москвы с представлением об отмене Навальному А. А. условного наказания, назначенного приговором суда", - заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Симоновский суд поступило обращение замначальника филиала уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России по Москве об отмене Навальному условного осуждения и назначении реального наказания. В свою очередь пресс-секретарь суда Виктор Васильев сообщил, что суд вернул исковое заявление в связи тем, что оно не было подписано надлежащим лицом.
30 декабря 2014 года Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными Замоскворецким судом Москвы по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный получил 3,5 года условно, его брат - 3,5 года реального срока лишения свободы.