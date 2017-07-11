Два человека погибли при столкновении автомобиля скорой помощи и грузовика на Кубани

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Водитель и пассажир принадлежащего одной из больниц на Кубани уазика погибли при столкновении автомобиля скорой помощи и "Камаза" с прицепом. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В результате аварии на месте ДТП погибли 43-летний водитель и женщина-пассажир автомобиля УАЗ, в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлена еще одна пассажирка УАЗа. Водитель грузового автомобиля не пострадал", - уточняется в сообщении.

По предварительным данным, ДТП произошло на 92 км автодороги Краснодар - Новороссийск в районе объездной дороги города Абинска: водитель УАЗа, поворачивая налево, не уступил дорогу "Камазу". В машине скорой помощи в момент аварии находились пассажиры, которые не были ни врачами, ни пациентами больницы. Их состояние не уточняется.